"أكسيوس": ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران طالب بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية، حسبما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين..

أنقرة/ الأناضول

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، السبت، أن ترامب طلب خلال اجتماع عُقد الجمعة في غرفة العمليات بالبيت الأبيض إجراء تعديلات على مسودة الاتفاق التي كانت قد شهدت توافقًا بين الوفدين الأمريكي والإيراني.

وزعم المسؤولون أن ترامب يرغب في إتمام الاتفاق قريبًا، لكنه طالب بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية.

وأضافوا أن مطالب ترامب أطلقت جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام، مشيرين إلى أنه طلب مزيدًا من التفاصيل بشأن آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب.

كما ادعى المسؤولون أن ترامب طالب أيضًا بتعديل الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، متوقعين أن ترد إيران على طلبات التعديل خلال نحو ثلاثة أيام.

من جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أرسل إلى إيران نسخة معدلة من مسودة الاتفاق تتضمن شروطًا أكثر صرامة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم أن ترامب أعاد عرض المسودة على طهران بعد تعديل بعض عناصرها.

كما أشار المسؤولون إلى أن ترامب أبدى انزعاجه من بنود قد تتضمن رفع التجميد عن أصول إيرانية، إضافة إلى استيائه من بطء الرد الإيراني خلال المباحثات عبر وسطاء بينهم باكستان.

وفي 23 مايو/ أيار الجاري، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.