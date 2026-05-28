أكسيوس: اتفاق مع إيران لتمديد الهدنة بانتظار موافقة ترامب اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، والشروع في مفاوضات حول البرنامج النووي

واشنطن/ الأناضول

ادّعى مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، والشروع في مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

واستدركوا في تصريحات لموقع "أكسيوس" الأمريكي الإخباري بأن الرئيس دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد على الاتفاق.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن الاتفاق يمثل "خطوة لجمع الجميع إلى طاولة المفاوضات"، مشيرا إلى أن التفاصيل النهائية ستُبحث خلال المفاوضات المقبلة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن معظم بنود الاتفاق جرى التوافق عليها حتى الثلاثاء، غير أن الجانبين كانا بحاجة إلى موافقات من القيادات العليا.

وبحسب المسؤولين، أبلغ الجانب الإيراني الوسطاء لاحقا بحصوله على الموافقات اللازمة واستعداده للتوقيع، فيما لم تؤكد طهران ذلك رسميا حتى الآن.

وأضافت المصادر أن المفاوضين الأمريكيين أطلعوا ترامب على تفاصيل الاتفاق النهائي، لكنه طلب مهلة "لبضعة أيام" قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

ويتضمن الاتفاق، وفق المسؤولين الأمريكيين، ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم أو تعرض السفن للمضايقات، مع التزام إيران بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما.

كما ينص الاتفاق على رفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري.

وفي الملف النووي، يتضمن الاتفاق تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، على أن تركز المفاوضات خلال فترة الـ60 يوما على آلية التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومعالجة قضية التخصيب.

وفي المقابل، ستلتزم واشنطن بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ضمن إطار المفاوضات، إضافة إلى بحث آلية تتيح لإيران الحصول على السلع والمساعدات الإنسانية.

ورغم التقدم في المفاوضات، شهد مضيق هرمز خلال الساعات الـ48 الماضية حادثتي احتكاك بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب المصدر ذاته.

وقال مسؤول أمريكي إن إيران تمتلك الآن "فرصة لتحرير اقتصادها"، مضيفا أن هناك أطرافا داخل النظام الإيراني ترى في الاتفاق "فرصة لسلوك مسار مختلف".

وأكد المسؤولون الأمريكيون، وفق "أكسيوس"، أنه لا توجد تفاهمات جانبية أو بنود سرية تتعلق بتخفيف العقوبات أو تحويل أموال إلى إيران، مشيرين إلى أن "كلما قدمت إيران تنازلات أكبر، حصلت على مكاسب أكبر".

في السياق ذاته، أكد مسؤول أمريكي، للأناضول صحة النبأ الذي أورده موقع أكسيوس بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.