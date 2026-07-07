الموقع الإخباري قال إن الهجوم جاء عقب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار في المضيق لمدة أسبوع بين واشنطن وطهران

أكسيوس: إيران تستهدف سفينتين تجاريتين بصواريخ في مضيق هرمز الموقع الإخباري قال إن الهجوم جاء عقب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار في المضيق لمدة أسبوع بين واشنطن وطهران

إسطنبول / الأناضول

ادعى موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن الجيش الإيراني هاجم سفينتين تجاريتين كانتا تمران عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار جسيمة فيهما.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني أطلق مساء الاثنين صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وذلك عقب انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع بين طهران وواشنطن.

وأوضح المسؤولون أن سفينتين تعرضتا لأضرار كبيرة، لكن لم تقع خسائر بشرية.

من جانبها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا من ناقلة كانت تبحر جنوبا قرب سواحل عُمان في مضيق هرمز.

وبحسب البلاغ، فقد أصيبت الناقلة بذخيرة مجهولة المصدر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وادعى موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة قد تنفذ ردا عسكريا ضد أهداف إيرانية في المنطقة عقب الهجوم.

ومن جهة أخرى، لم يصدر حتى اليوم أي بيان رسمي من طهران بشأن هذه الادعاءات.

ويأتي الهجوم مباشرة بعد انتهاء تفاهم مدته أسبوع بين الولايات المتحدة وإيران، كان يتضمن وقف الهجمات في مضيق هرمز.

وفي 28 فبراير/ شباط 2026 شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران استمرت حتى إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وفي يونيو/ حزيران 2026 وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وما زالت واشنطن وطهران تخوضان جولات مفاوضات لبحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، آخرها كان بالدوحة في 30 يونيو، حيث عقد وفد إيراني لقاءات ثلاثية مع الوسطاء من قطر وباكستان، إضافة للقاء المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، مع مسؤولين قطريين.