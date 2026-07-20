وإصابة أكثر من 80 آخرين، في حين بات ما يزيد على 100 شخص في عداد المفقودين، جراء أمطار غزيرة بولاية "نورستان" شرقي البلاد...

أفغانستان.. سيول مفاجئة تحصد أرواح 20 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين، في حين بات ما يزيد على 100 شخص في عداد المفقودين، جراء أمطار غزيرة بولاية "نورستان" شرقي البلاد...

أنقرة/ الأناضول

لقي 20 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 80 آخرين، في حين بات ما يزيد على 100 شخص في عداد المفقودين، جراء أمطار غزيرة وسيول جارفة اجتاحت ولاية "نورستان" شرقي أفغانستان.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان (ANDMA)، في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" المحلية، الاثنين، بأن مدينة "بارون" في الولاية تعرضت لسيول مفاجئة ناجمة عن الهطول الكثيف للأمطار.

وأوضح البيان أن الحصيلة الأولية للمتضررين بلغت 20 حالة وفاة وأكثر من 80 مصابا، مشيراً إلى أن المخاوف تتزايد بشأن مصير أكثر من 100 مفقود جرفتهم المياه.

وأكدت الهيئة أن فرق الإغاثة والإنقاذ تواصل عمليات البحث والتمشيط في المناطق المنكوبة لمحاولة العثور على الناجين وتقديم المساعدات العاجلة.