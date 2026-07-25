فضلا عن تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، منذ أمس الجمعة، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان..

أفغانستان.. سيول تحصد أرواح 9 أشخاص وتدمر 131 منزلا فضلا عن تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، منذ أمس الجمعة، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان..

أنقرة/ الأناضول

لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة في مناطق مختلفة من أفغانستان، منذ أمس الجمعة.

وبحسب قناة طلوع نيوز الأفغانية، السبت، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، أن 9 أشخاص لقوا حتفهم جراء السيول التي شهدتها البلاد منذ يوم أمس.

وأضافت الهيئة أن 131 منزلا دُمرت بشكل كامل، فيما تعرض 332 منزلا لأضرار جزئية، مشيرة إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وجرف المحاصيل بفعل مياه السيول.

وأكدت وصول فرق الاستجابة الطارئة إلى المناطق المنكوبة، وبدء توزيع مساعدات غذائية وغير غذائية على المتضررين من الفيضانات.

و الأسبوع الماضي، لقي 20 شخصا مصرعهم في ولاية نورستان شرقي البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة التي ضربت المنطقة.