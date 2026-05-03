عمليات البحث عنهما مستمرة منذ السبت قرب مدينة طانطان جنوبي المغرب، وفق بيان للقيادة الأمريكية في إفريقيا

"أفريكوم": فقدان جنديين أمريكيين في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب عمليات البحث عنهما مستمرة منذ السبت قرب مدينة طانطان جنوبي المغرب، وفق بيان للقيادة الأمريكية في إفريقيا

الرباط/ الأناضول

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الأحد، فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب.

وذكرت "أفريكوم"، في بيان، أن عمليات البحث مستمرة منذ السبت 2 مايو/ أيار الجاري، مشيرة إلى الإبلاغ عن فقدان الجنديين قرب منطقة التدريب كاب دراع، بالقرب من مدينة طانطان جنوبي المغرب.

وأضافت "باشرت الولايات المتحدة والمغرب، إلى جانب أطراف أخرى مشاركة في المناورات، فورا عمليات بحث وإنقاذ منسقة، شملت وسائل برية وجوية وبحرية".

وتابعت: "لا يزال الحادث قيد التحقيق، فيما تتواصل عمليات البحث، وينصب تركيزنا حاليا على العنصرين المعنيين وعائلتيهما".

ويشارك في هذه المناورات العسكرية، وفق البيان، ما يزيد عن 5000 عنصر من القوات المسلحة يمثلون نحو 40 دولة مشاركة ومراقبة، إلى جانب القوات المسلحة الملكية (الجيش) والقوات المسلحة الأمريكية.

بدوره، أعلن الجيش المغربي أن فقدان الجنديين وقع نحو الساعة التاسعة مساء السبت (20:00 تغ)، قرب منحدر في رأس درعة بمنطقة طانطان.

وأضاف في بيان، أن قوات مغربية وأمريكية وقوات أخرى، باشرت على الفور عمليات بحث وإنقاذ منسقة، شملت فرقا برية وجوية وبحرية.

وأشار إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث، على أن يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لاحقا.

وكان الجيش المغربي أعلن، الاثنين، انطلاق الدورة الـ22 من مناورات "الأسد الإفريقي"، التي تستمر حتى 8 مايو/ أيار المقبل، بمشاركة 41 دولة، بينها الولايات المتحدة.

ويعد تمرين "الأسد الإفريقي" من أكبر المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، وينظم بشكل مشترك بين المغرب والولايات المتحدة، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.

وفي 2007، انطلقت النسخة الأولى من مناورات "الأسد الإفريقي" بين المغرب والولايات المتحدة، وتجرى المناورات سنويا بمشاركة دول أوروبية وإفريقية، وتنظم أحيانا بأكثر من نسخة في العام الواحد.