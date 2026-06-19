جاء ذلك بحسب بيان نشره الحساب الرسمي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة.

أضرار في محطة زابوريجيا النووية إثر هجمات بمسيرات أوكرانية جاء ذلك بحسب بيان نشره الحساب الرسمي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة.

موسكو/الأناضول

- مبنى النقل في محطة زابوريجيا تعرض لهجمات بأكثر من 14 طائرة مسيّرة، حسب بيان للمحطة الخاضعة لسيطرة روسيا

- تسببت إحدى المسيرات في اندلاع حريق في قسم المرآب، كما ألحقت الهجمات أضرارا بالمباني وأقسام الصيانة في مبنى النقل

تعرض مبنى النقل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، لأضرار نتيجة هجمات بمسيرات أوكرانية.

جاء ذلك بحسب بيان نشره الحساب الرسمي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة.

وأشار البيان إلى أن هجوما بما لا يقل عن 14 مسيّرة للقوات الأوكرانية استهدف وحدة النقل في المحطة.

وتسببت إحدى المسيرات في اندلاع حريق في قسم المرآب داخل مبنى النقل، كما ألحقت الهجمات أضرارا بالمباني وأقسام الصيانة في المبنى.

وبحسب البيان لم يتم حتى الآن تحديد حجم الأضرار بشكل كامل بسبب استمرار تهديد الهجمات والقيود المفروضة على أعمال التفتيش.

وأوضح البيان عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات في الهجمات، وأن موظفي المحطة اتخذوا التدابير اللازمة لضمان استمرار التشغيل الآمن والمستقر للمنشأة.

وتُعد محطة زابوريجيا للطاقة النووية أكبر محطة نووية في أوروبا، وسيطر عليها الجيش الروسي في مارس/آذار 2022 بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.