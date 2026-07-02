للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أشهر والنفط الأمريكي عند 67.5 دولارات عقب التقدم في اتفاق واشنطن وطهران

أسعار برنت تهبط 1.4 بالمئة إلى دون 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أشهر والنفط الأمريكي عند 67.5 دولارات عقب التقدم في اتفاق واشنطن وطهران

الرباط / الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 بالمئة، الخميس، لتسجل 70.5 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ أكثر من 4 أشهر، وذلك عقب أنباء تتحدث عن تقدم الإيجابي في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1.3 بالمئة، لتبلغ نحو 67.5 دولارا للبرميل بحلول الساعة 9:30 (ت.غ).

ويأتي هذا الانخفاض لأول مرة منذ أزيد من 4 أشهر، وذلك عقب توصل واشنطن وطهران إلى تفاهم لإنهاء الحرب مما انعكس إيجابا على الأسواق بعد أشهر من التقلبات.

والأربعاء، كشف متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن إحراز تقدم إيجابي في قضايا اتفاق واشنطن وطهران بعد اجتماعات منفصلة عقدها الوسطاء القطريون والباكستانيون مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين بالدوحة.

وقال الأنصاري إنه "تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد، استنادًا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن".

وفي 29 يونيو/ حزيران أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعا سيعقد في الدوحة بطلب من إيران، فيما أكدت طهران أنها لن تجري أي لقاء مع الوفد الأمريكي ما لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم في 14 يونيو.

وفي 28 فبراير/ شباط شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، قبل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان، ثم توقيع "مذكرة تفاهم" في 18 يونيو، تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.

