لأول مرة منذ 6 أسابيع، مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران

أسعار برنت تقفز 3 بالمئة إلى 93.8 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 6 أسابيع، مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران

الرباط / الأناضول

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة، الأربعاء، وبلغ خام برنت أعلى مستوياته في نحو 6 أسابيع، مع استمرار تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت نحو 93.8 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.5 بالمئة، لتبلغ نحو 87.3 دولارا للبرميل عند الساعة 8:30 ت.غ.

ولم تصل أسعار النفط إلى هذا المستوى منذ نحو 6 أسابيع، بعدما سجلت تراجعا إثر توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، ثم عاودت الارتفاع بعد تجدد التصعيد.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط في ظل تقلبات في الأسواق العالمية، ومخاوف من تعطل إمدادات الطاقة وارتفاع مستويات التضخم عالميا، على وقع تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



ومنذ قرابة أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات من الضربات على إيران، فيما ترد الأخيرة بهجمات على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اكتمال أحدث موجة من الضربات على إيران، في الليلة الحادية عشرة من الهجمات.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وفتح جميع مسارات مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع حركة الملاحة لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها ستستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.