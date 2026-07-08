أسعار برنت تصعد 3 بالمئة إلى 74 دولارا مع تجدد توتر هرمز النفط الأمريكي يتجاوز 70 دولارا عند التسوية وسط أنباء عن إلغاء واشنطن ترخيصا لبيع النفط الإيراني..

إسطنبول/ الأناضول

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة بالمئة عند تسوية تعاملات الثلاثاء، لتسجل نحو 74 دولارًا للبرميل، في أعقاب تجدد التوتر في مضيق هرمز إثر استهداف ناقلات غاز ونفط.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.6 بالمئة، لتبلغ نحو 70.4 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وجاء الارتفاع عقب استهداف ناقلات في مضيق هرمز، واعتزام الولايات المتحدة إلغاء ترخيص عام كان يجيز بيع النفط الإيراني، وفق تصريحات مسؤول أمريكي لوسائل إعلام دولية، لم تسمه.

وقال المسؤول إن تصرفات إيران في مضيق هرمز "غير مقبولة، وستقابلها عواقب".

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ثلاث ناقلات نفط للاستهداف أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها، دون الإعلان عن جنسياتها.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة استدعت، الثلاثاء، نائب السفير الإيراني لديها، محسن محمد قانعي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب المضيق.

كما اتهمت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، الثلاثاء، إيران باستهداف الناقلة السعودية "وديان" خلال عبورها مضيق هرمز.

وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية العدوان الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بينما تواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة باكستان وقطر.