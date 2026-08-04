أسعار برنت ترتفع 2.3 بالمئة لتسجل 85.6 دولارا للبرميل

الرباط/ الأناضول

ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 بالمئة إلى 85.6 دولارا للبرميل، الثلاثاء، بفعل استمرار التوتر في مضيق هرمز وتضارب التصريحات بشأن استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 10:30 (ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3 بالمئة إلى 85.6 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1.6 بالمئة، لتبلغ نحو 81.6 دولارا للبرميل.

وجاء الارتفاع رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، استئناف المفاوضات مع إيران، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في اليوم ذاته، إن بلاده "ليست في حالة تفاوض مع الولايات المتحدة".

وأوضح بقائي أن المحادثات الجارية مع سلطنة عُمان تركز على ضمان العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز.

وكان خام برنت ارتفع بنحو 25 بالمئة خلال يوليو/ تموز الماضي، مدفوعا بتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، والمخاوف من اضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وبين 8 و24 يوليو الماضي شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم ودخولهما في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.