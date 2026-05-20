أسعار النفط تهبط 6 بالمئة غداة حديث ترامب عن تأجيل الهجوم على إيران انخفض الخام الأمريكي إلى 97 دولارا وبرنت إلى 104 دولارات..

الرباط/ الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6 بالمئة، الأربعاء، لتسجل 104 دولارات للبرميل، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأجيل الهجوم على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 5.9 بالمئة، لتبلغ نحو 97 دولارات للبرميل بحلول الساعة 17.30 (ت.غ).

والثلاثاء، سجلت أسعار برنت 111 دولارا للبرميل عند التسوية والنفط الأمريكي 107.7 دولارات.

ويأتي انخفاض اليوم غداة حديث ترامب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سيفعل ما أريده منه"، تعليقا على تأجيله الهجوم على إيران.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بالمطار أثناء مغادرته إلى ولاية كونيتيكت للمشاركة في حفل تخرج أكاديمية خفر السواحل، حيث تطرق إلى الملف الإيراني.

وردا على سؤال بشأن المدة التي سيؤجل فيها نتنياهو الهجوم على إيران، قال ترامب: "هو (نتنياهو) سيفعل ما أريده منه".

وشدد ترامب على أنه ليس في عجلة من أمره بشأن الخطوات التي سيتخذها تجاه إيران، موضحا أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني لا تدفعه للاستعجال.

ومساء الاثنين، قال ترامب إنه قرر تعليق هجوم عسكري كان مقرراً الثلاثاء على إيران، عقب طلب تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/نيسان، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط حرباً على إيران، أسفرت، بحسب طهران، عن أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.