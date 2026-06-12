عقب ادعاء ترامب أن واشنطن قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية"

أسعار النفط تنخفض الجمعة بأكثر من 4.6 بالمئة عقب ادعاء ترامب أن واشنطن قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية"

الرباط / الأناضول

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4.6 بالمئة، الجمعة، عقب ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.69 بالمئة إلى 86 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.61 بالمئة إلى نحو 83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:30 (ت.غ).

وجاء هذا التراجع بعدما ادعى ترامب أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات، الخميس، خلال مداخلة هاتفية في تجمع انتخابي لبيرت جونز، المرشح لمنصب حاكم ولاية جورجيا.

وقال: "لا أعلم إن كنتم سمعتم أم لا، اليوم أنهينا الحرب مع إيران، لقد وافقوا على ألا يمتلكوا أسلحة نووية أبدًا، وهذا كان الأمر الذي أصررنا عليه وكان هدفنا بالكامل، بل يشكل 95 بالمئة من هدفنا".

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

بدوره نفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توصل بلاده إلى نتيجة نهائية بشأن اتفاق خلافا لما أعلنه ترامب، معتبرا أن ما يطرح بهذا الصدد "مجرد تكهنات".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط.