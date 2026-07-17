أسعار النفط تقفز أكثر من 2 بالمئة مع تواصل التصعيد الأمريكي الإيراني

الرباط/ الأناضول

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2 بالمئة، الجمعة، لتسجل نحو 85.9 دولارا للبرميل، مع تواصل التصعيد الأمريكي الإيراني.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.3 بالمئة، لتبلغ نحو 80.8 دولارا للبرميل، عند الساعة 10:30 ت.غ.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال موجة جديدة من الضربات الهجومية على إيران.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.