أسعار النفط ترتفع 4 بالمئة وسط تعثر مفاوضات واشنطن وطهران

الرباط/ الأناضول

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.9 بالمئة، الثلاثاء، لتسجل 108 دولارات للبرميل، عقب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، ووسط ترقب مخرجات قمة الرئيسين الأمريكي والصيني.

وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 4.1 بالمئة، لتبلغ نحو 102 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15.30 (ت.غ).

ويأتي هذا الارتفاع عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين التي تبدأ الأربعاء وتستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها نظيره شي جين بينغ، في ظل أجواء جيوسياسية شديدة التعقيد.



وزيارة ترامب إلى الصين هي الأولى له منذ نحو 8 سنوات ونصف، إذ سبق له أن زار المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة عام 2017، وينتظر المستثمرون مخرجات القمة، خاصة أن المحادثات ستعرف عدة ملفات من بينها إيران والطاقة.

والاثنين، قفزت أسعار النفط العالمية بنحو 5 بالمئة، إذ ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة حوالي 4.3-5 بالمئة لتصل إلى نحو 105 دولارات للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الاثنين بنسبة مشابهة (حوالي 3.8-4.7 بالمئة) لتبلغ قرابة 99 دولارًا للبرميل، وذلك قبل أن يواصل الخامان ارتفاعاتهما الثلاثاء.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا متواصلا بفعل التوتر في الشرق الأوسط والتهديدات التي تطال سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وسط حالة الغموض المحيطة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، ما تسبب بتقلبات حادة في الأسواق العالمية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل، وما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميا، إذ يمر عبره يوميا نحو 20 مليون برميل نفط، إضافة إلى قرابة 20 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.