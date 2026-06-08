أسعار النفط ترتفع 4 بالمئة عقب تجدد الحرب بين إسرائيل وإيران

الرباط/ الأناضول

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4 بالمئة، الاثنين، لتسجل 96.7 دولارا للبرميل، عقب تجدد المواجهة العسكرية الإيرانية الإسرائيلية.

وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 4.1 بالمئة، لتبلغ نحو 94 دولارا للبرميل بحلول الساعة 4.30 (ت.غ).

ويأتي هذا الارتفاع عقب تجدد المواجهة العسكرية بين طهران وتل أبيب حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، قصف مقاتلاته أهدافا عسكرية غرب ووسط إيران، عقب هجوم صاروخي شنته طهران على شمالي إسرائيل مساء الأحد.

ومساء الأحد، وجهت إيران عدة دفعات صاروخية إلى شمال إسرائيل ردا على غارة شنتها تل أبيب على الضاحية الجنوبية لبيروت، وادعت أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله".

وفي أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية، صعدت إيران من لهجتها، إذ قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهداف مشروعة"، معتبرا أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة عملياتها العسكرية.

كما هددت جهات تابعة للحرس الثوري الإيراني بأن الضربة الإسرائيلية "لن تمر دون رد".

والأحد، قتل شخصان وأصيب 11 آخرون في حصيلة أولية لغارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وهذا هو الهجوم الثالث على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بعد هجومين في 6 و28 مايو/ أيار الماضي.

وأتى الهجوم بعد أيام من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم قصف بيروت.

وقال ترامب، الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن استهداف العاصمة بيروت، بعدما أنذر الجيش بقصفها.

وقبل قصف إسرائيل للضاحية في مايو الماضي، مرتين، كان ترامب تعهد في 17 أبريل بأن تل أبيب "لن تقصف لبنان بعد الآن"، وذلك عقب إعلانه التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت تم تمديده لاحقا حتى مطلع يوليو/ تموز القادم.

