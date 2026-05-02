"أسطول الصمود" يعلن تعرض حسابه لاختراق ويعتذر لتركيا والرئيس أردوغان

إسطنبول/ الأناضول

أعلن أسطول "الصمود العالمي" أن حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض لهجوم سيبراني، مقدما اعتذاره بسبب محتوى مضلل وخارج عن السياق استهدف الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان نُشر عبر حساب الأسطول، السبت، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الحساب الرسمي للأسطول تم الاستيلاء عليه مساء الجمعة.

وأضاف البيان: "نعتذر للشعب التركي وللرئيس رجب طيب أردوغان عن الإزعاج الذي تسببنا به، ونشكرهم على دعمهم المستمر للأسطول، واستقبالهم لمشاركي أسطول الصمود العالمي".

وأشار إلى أنه تم تشديد بروتوكولات الأمن السيبراني وبدء تحقيق شامل بشأن الهجوم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن المستمر.

وكان حساب الأسطول قد نشر مساء الجمعة مقطع فيديو يتضمن تصريحات للسياسي اليوناني يانيس فاروفاكيس، الذي شدد فيها على مسؤولية الغرب عن الإبادة الجماعية في غزة، إلا أن الفيديو تضمن في خلفيته صورة للرئيس رجب طيب أردوغان رغم عدم ارتباطها بمحتوى التصريحات.

والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية "مهمة ربيع 2026" التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة.

لكن الجيش الإسرائيلي، شن مساء الأربعاء، عدوانا في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا القوارب التي تقل الناشطين.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم على مدى عامين، بدءا من 8 أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين.