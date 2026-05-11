"أساسها الابتكار المستمر".. وزير الدفاع البلجيكي يشيد بـ"بايكار" التركية

بروكسل / الأناضول

أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، بشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، قائلا إنها "جعلت الابتكار المستمر مبدأ أساسيا لها".



جاء ذلك بتدوينة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، عقب زيارته لمركز "أوزدمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا" التابع لشركة "بايكار" بمدينة إسطنبول.

وأفاد فرانكن بأن لـ"بايكار" مكانة فريدة لدى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أنها بدأت في ثمانينات القرن الماضي بشكل صغير جدا وتحولت اليوم إلى عملاق بإيرادات تقدر بمليارات اليوروهات.

وأضاف أنه خلال لقاءاته في تركيا سيبرز الفرص المتبادلة للمستثمرين البلجيكيين والأتراك، وأنه سيتم توقيع 32 اتفاقية تجارية بين البلدين مساء الاثنين.

والأحد، زار وفد بلجيكي برئاسة الملكة ماتيلد مركز "أوزدمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا" التابع لشركة "بايكار" المتخصصة بتقنيات الطائرات المسيَّرة بإسطنبول.

ووصلت الملكة ماتيلد الأحد، إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المتوقع أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.

