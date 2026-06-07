أرمينيا: نهدف إلى المصادقة على اتفاق السلام مع أذربيجان في أقرب وقت بحسب أمين مجلس الأمن القومي، أرمن غريغوريان..

أنقرة/ الأناضول



قال أمين مجلس الأمن القومي الأرميني أرمن غريغوريان، إن الحكومة تواصل الدفع بشكل نشط نحو أجندة السلام مع أذربيجان، مشيرا إلى أن اتفاق السلام الذي تمّت صياغته سيُوقَّع ويُصدّق عليه في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية، الأحد، حيث أجاب عن أسئلة تتعلق بعملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وأشار إلى أن ملف العلاقات الاقتصادية بين أرمينيا وأذربيجان يشهد نقاشات مكثفة منذ العام الماضي.

وأكد غريغوريان أن الحكومة ستواصل دفع مسار السلام مع أذربيجان بشكل فعال، وأن الاتفاق المبدئي سيُوقَّع ويُعتمد رسميا في أقرب وقت ممكن.

وفي أغسطس/ آب 2025، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إعلانا مشتركا عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، عُرف أيضا بأنه "خريطة طريق في سبيل السلام" بين البلدين.