أرمينيا.. نائب أردوغان يشارك في قمة المجموعة السياسية الأوروبية

يريفان/ الأناضول

شارك نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الاثنين، في حفل وجلسة افتتاح القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية التي تعقد حاليا في العاصمة الأرمينية يريفان.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في استقبال يلماز لدى وصوله مركز "كارين ديميرجيان" الرياضي والحفلات الموسيقية.

ومن المنتظر أن يعقد يلماز، الذي يحضر القمة ممثلاً للرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماعات ثنائية اليوم على هامش الفعالية.

ويشارك في القمة قادة من أكثر من 40 دولة، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وتشكلت المجموعة السياسية الأوروبية عام 2022 بالتزامن مع شن روسيا حربا على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط من ذلك العام، وتهدف إلى التنسيق السياسي بشأن التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.