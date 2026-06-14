أرمينيا تؤكد رسميا فوز حزب باشينيان في الانتخابات العامة بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات

أنقرة/ الأناضول

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا، الأحد، النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 يونيو/حزيران الجاري، مؤكدة فوز حزب "العقد المدني" بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

ووفق النتائج الرسمية، حصل الحزب على 49.74 بالمئة من الأصوات، ما منحه الأغلبية البرلمانية وحق تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

وشارك في الانتخابات مليون و476 ألفاً و769 ناخباً، بما يعادل 58.9 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين.

وجاء في المرتبة الثانية تكتل "أرمينيا القوية" بقيادة رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، بـ23.27 بالمئة من الأصوات.

وحل تحالف "أرمينيا" بزعامة الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان، ثالثاً بحصوله على 9.9 بالمئة.

