أرمينيا.. الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

أنقرة/ الأناضول

​​​​​​​انطلقت في أرمينيا، الأحد، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية لاختيار نواب يتولون السلطة التشريعية لمدة 5 أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأرمينية "أرمنبرس"، بأن الناخبين بدأوا بالتوجه صباح الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار البرلمان للفترة المقبلة.

وفُتحت مراكز الاقتراع في الساعة 08:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة 20:00 مساءً.

وفي تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته، استبعد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وجود أي توتر في العلاقات مع روسيا.

وأضاف باشينيان أن "بعض القوى السياسية" في البلاد تحاول خلق توتر في العلاقات بين أرمينيا وروسيا، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح بسبب علاقته "الوثيقة" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعد الانتخابات البرلمانية الحالية في أرمينيا، اختبارا للمسار الذي تبناه باشينيان بعد الهزيمة في حرب "قره باغ" الثانية عام 2020 واستعادة أذربيجان سيادتها الكاملة على إقليم قره باغ عام 2023.

ويشارك نحو 2.5 مليون ناخب في الاقتراع لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية (101 مقعدا)، في انتخابات تشهد متابعة إقليمية ودولية مكثفة من قبل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وسط تساؤلات حول قدرة أرمينيا على تعزيز السلام الإقليمي وتجاوز مرحلة التوترات المزمنة في جنوب القوقاز.