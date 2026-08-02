أرمينيا.. الحكومة تستقيل مع بدء أول جلسة للبرلمان المنتخب حديثا أعضاء الحكومة الحالية سيواصلون أداء مهامهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة..

أنقرة/ الأناضول

قدمت حكومة أرمينيا برئاسة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الأحد، استقالتها عقب بدء أول جلسة للبرلمان المنتخب حديثا في البلاد.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الأرمينية "أرمينبريس"، أعلن رئيس الوزراء نيكول باشينيان استقالة حكومته خلال بث مباشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح باشينيان أن الحكومة قدمت استقالتها إلى رئيس الجمهورية في اليوم الذي انعقدت فيه أول جلسة للبرلمان.



وأضاف باشينيان أنه سيوقع استقالة الحكومة، وأن رسالة الاستقالة ستُرسل إلى الرئيس خلال اليوم.



وأكد باشينيان أن الرئيس سيقبل استقالة الحكومة وفقا للدستور، موضحا أن أعضاء الحكومة الحالية سيواصلون أداء مهامهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.



وقال باشينيان إن الأغلبية البرلمانية ستقدم اليوم مرشحها لمنصب رئيس الوزراء، على أن تتم عملية التعيين بعد ذلك.



وفي وقت لاحق، أعلنت رئاسة الجمهورية الأرمينية، عبر مرسوم نشر على موقعها الرسمي، قبول استقالة الحكومة.



وكان حزب "العقد المدني" بزعامة رئيس الوزراء باشينيان قد حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على 61 مقعدا من أصل 105 مقاعد، ليضمن بذلك الأغلبية البرلمانية منفردا.

