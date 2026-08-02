بحسب مرسوم رئاسي، بعد انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب حديثا في البلاد..

أرمينيا.. إعادة تعيين باشينيان رئيسا للحكومة بعد ساعات من استقالته بحسب مرسوم رئاسي، بعد انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب حديثا في البلاد..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت الرئاسة الأرمينية، الأحد، إعادة تعيين نيكول باشينيان رئيساً للحكومة وذلك عقب تقديم الأخير استقالته بساعات قليلة.

جاء ذلك وفق مرسوم رئاسي حمل توقيع الرئيس فاهان خاتشاتوريان.

وصباح الأحد، قدمت حكومة أرمينيا برئاسة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، استقالتها عقب بدء أول جلسة للبرلمان المنتخب حديثا في البلاد.



وأكد باشينيان أن الرئيس سيقبل استقالة الحكومة وفقا للدستور، موضحا أن أعضاء الحكومة الحالية سيواصلون أداء مهامهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكان حزب "العقد المدني" بزعامة رئيس الوزراء باشينيان قد حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على 61 مقعدا من أصل 105 مقاعد، ليضمن بذلك الأغلبية البرلمانية منفردا.