أردوغان يهدي مصحفا لمسجد "تركامنباشي" في تركمانستان

عشق آباد / الأناضول

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصحفا لمسجد "تركمانباشي روحي" في عاصمة تركمانستان عشق آباد.

المصحف سلمه نائب الرئيس التركي جودت يلماز لإمام المسجد عقب وصوله عشق آباد للمشاركة في اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وتركمانستان، إلى جانب إجراء سلسلة لقاءات رسمية.

وتوجه يلماز من المطار إلى مسجد "تركمانباشي روحي" حيث اطلع من المسؤولين على معلومات حول المسجد وأدى الصلاة فيه.

يُذكر أن مسجد "تركمانباشي روحي" يقع في ضواحي العاصمة التركمانية، ويُعد من أكبر المساجد في آسيا الوسطى، وافتُتح بالعام 2004 في عهد الرئيس الراحل صابر مراد نيازوف، ويوجد ضريحه فيه.