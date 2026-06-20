جرى اللقاء عقب مشاركة أردوغان في حفل تسليم سفينة الدورية البحرية "كام رومان" إلى قيادة القوات البحرية الرومانية

أردوغان يلتقي نظيره الروماني في إسطنبول جرى اللقاء عقب مشاركة أردوغان في حفل تسليم سفينة الدورية البحرية "كام رومان" إلى قيادة القوات البحرية الرومانية

إسطنبول/ الأناضول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نظيره الروماني نيكوشور دان في إسطنبول.

وجرى اللقاء مع دان والوفد المرافق له، عقب مشاركة أردوغان في حفل تسليم سفينة الدورية البحرية "كام رومان" إلى قيادة القوات البحرية الرومانية، في قيادة حوض بناء السفن بإسطنبول.

وعقد اللقاء بشكل مغلق، وحضره من الجانب التركي وزيرا الدفاع يشار غولر والداخلية مصطفى تشيفتشي، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان سلجوق بيرقدار، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليج.

