أردوغان يلتقي رئيس وزراء ألبانيا في أنقرة غداة مشاركة إيدي راما بقمة "الناتو" التي استضافتها أنقرة الثلاثاء والأربعاء

أنقرة / الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في العاصمة أنقرة.

جاء اللقاء عقب مشاركة راما في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي "الناتو" التي استضافتها تركيا بالمجمع الرئاسي في أنقرة الثلاثاء والأربعاء.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات ابراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش.

