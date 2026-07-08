الرئيس التركي عقد لقاء عمل مغلق مع أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين على هامش قمة الناتو

أردوغان يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بأنقرة الرئيس التركي عقد لقاء عمل مغلق مع أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين على هامش قمة الناتو

أنقرة/ مراسلون/ الأناضول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مأدبة عمل بالعاصمة أنقرة.

ويواصل أردوغان، الأربعاء، لقاءاته على هامش القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي تستضيفها تركيا في المجمع الرئاسي.

وفي هذا الإطار، عقد الرئيس التركي مأدبة عمل مع كوستا وفون دير لاين.

وجرى اللقاء بعيدا عن وسائل الإعلام.