أردوغان يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بأنقرة

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım, Hişam Sabanlıoğlu
08 يوليو 2026•تحديث: 08 يوليو 2026
أنقرة/ مراسلون/ الأناضول
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مأدبة عمل بالعاصمة أنقرة.
ويواصل أردوغان، الأربعاء، لقاءاته على هامش القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي تستضيفها تركيا في المجمع الرئاسي.
وفي هذا الإطار، عقد الرئيس التركي مأدبة عمل مع كوستا وفون دير لاين.
وجرى اللقاء بعيدا عن وسائل الإعلام.