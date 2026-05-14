أردوغان يزور مركزا للذكاء الاصطناعي في كازاخستان

أستانة / الأناضول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، زيارة إلى مركز "Alem.AI" للذكاء الاصطناعي في العاصمة الكازاخية أستانة، برفقة نظيره قاسم جومرت توكاييف.

جاء ذلك في إطار زيارته إلى كازاخستان للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، إلى جانب مشاركته في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية.

وعقب مشاركته في منتدى الأعمال التركي-الكازاخي بوقت سابق الخميس، أجرى الرئيس أردوغان جولة تفقدية في مركز "Alem.AI" للذكاء الاصطناعي.

وتلقى أردوغان من نظيره الكازاخي ومسؤولين آخرين معلومات عن المركز، كما تابع عرضا مرئيا عن تركيا جرى تقديمه عبر شاشات داخل المركز.

ورافق الرئيس أردوغان خلال الزيارة كل من وزراء الخارجية هاكان فيدان، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، وعمر إيلري نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم.

كما رافقه، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش، ومدير المكتب الخاص للرئاسة التركية حسن دوغان.

