أردوغان يدعو الناتو لإنشاء شبكة أمن ودفاع "من تكساس إلى أنقرة" خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في إسطنبول..

إسطنبول/ الأناضول

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إنشاء شبكة للأمن والدفاع تمتد من تكساس (الأمريكية) إلى العاصمة التركية أنقرة، دون أي تحفظات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان أنه في ظل الأجواء الاقليمية والدولية الراهنة، بات الحفاظ على قدرة الناتو في الردع وتعزيز تضامن الدول الحليفة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتطرق إلى قمة قادة وزعماء الناتو المقررة عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز القادم، مبيناً أنها ستكون أقوى أرضية لتشارك الخبرات.

وأوضح أن تركيا تتشارك مع حلفائها كلا من قدرتها الاستثنائية على إدارة الأزمات الإقليمية وخبرتها الواسعة والمتراكمة في إطار حلف الناتو.

وتابع: "تماشيا مع الالتزامات بقمة الناتو في لاهاي تزيد تركيا إنفاقها الدفاعي وتعد من بين أكبر 5 مساهمين في مهام وعمليات الحلف".

وأردف: "بينما نعرض منتجاتنا المتقدمة في منتدى حلف الناتو للصناعات الدفاعية، سنناقش التدابير التي من شأنها جعل هذا التعاون أكثر فاعلية".

كما تطرق إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً الحاجة لتحقيق نتيجة بشأنها عبر الحوار في الفترة المقبلة.

- منعطف تاريخي

وقال الرئيس أردوغان إن الأمن الأوروبي الأطلسي يمر بمنعطف تاريخي، في ظل التهديدات الناجمة عن الحروب والأزمات والإرهاب والهجرة غير النظامية على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية للحلف.

وشدد على أن هذه التحديات تستوجب إعادة صياغة مفهوم الأمن.

وأوضح أن التطورات الجيوسياسية الراهنة عززت أهمية الدور الذي يضطلع به الحلف، مؤكداً أن تركيا من أكثر الدول قدرة على قراءة متطلبات المرحلة الجديدة.

وأشار إلى أن تركيا، التي تمتلك حدوداً برية يزيد طولها على 1800 كيلومتر مع مناطق الأزمات، تعد من أبرز الدول الحليفة التي تسهم في أمن الناتو منذ أكثر من 70 عاماً، بفضل جيشها القوي، وقدراتها العسكرية الحديثة، وصناعاتها الدفاعية المتطورة.

ولفت إلى أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية كبيرة تتمثل في ضمان الحق في الحياة، باعتباره من أبرز حقوق الإنسان الأساسية.

وأكد أن شعوب الدول الأعضاء في الناتو تنتظر توفير الظروف التي تكفل للأجيال المقبلة العيش في أمن ورفاه وسلام.