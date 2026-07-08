الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن بلاده تنتظر تنشيط مسار عضويتها في الاتحاد الأوروبي وتفعيل الآليات ذات الصلة، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية

أردوغان يبحث مع كوستا وفون دير لاين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن بلاده تنتظر تنشيط مسار عضويتها في الاتحاد الأوروبي وتفعيل الآليات ذات الصلة، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية

أنقرة/ بوغراهان ايهان/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بشأن لقاء أردوغان مع كوستا وفون دير لاين، الأربعاء، على هامش القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح البيان، أن اللقاء تناول العلاقات التركية الأوروبية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والعالمية.

وأكد أردوغان، خلال اللقاء، ارتياحه لتزايد الاتصالات بين الجانبين على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن تركيا تتطلع إلى تنشيط مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وتتوقع تفعيل الآليات ذات الصلة، وبدء الاجتماعات اللازمة لتحقيق ذلك.

ولفت أردوغان، إلى أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، ومرتبطة معه باتحاد جمركي، وأنها أصبحت، بفضل الخطوات التي اتخذتها، مركزا إنتاجيا مهما في أوروبا.

وأضاف أن الطبيعة المتكاملة لاقتصادات الجانبين تعزز القدرة التنافسية لأوروبا على المستوى العالمي، وأن من الطبيعي أن تشمل الترتيبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اعتمادها في مجالي التجارة والاستثمار تركيا أيضا.

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا تبادر إلى الإسهام في أمن أوروبا.

وأعرب عن تطلع تركيا إلى خطوات تتماشى مع روح التحالف في الناتو.

كما تناول اللقاء الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، والهجمات الإسرائيلية في المنطقة، ولا سيما على غزة ولبنان، إلى جانب آخر المستجدات في هذه الملفات.