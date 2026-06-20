أردوغان يبحث مع رئيس رومانيا أمن البحر الأسود وتطوير العلاقات - الرئيس التركي: أنقرة تواصل تعزيز التعاون مع بوخارست في مجالات التجارة والدفاع والأمن وتبذل جهوداً مكثفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية..

إسطنبول/ الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه نظيره الروماني نيكوشور دان في إسطنبول، أهمية استمرار التعاون الوثيق بين تركيا ورومانيا في القضايا المتعلقة بالبحر الأسود.

وذكر بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على منصة "إن سوسيال"، السبت، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين تركيا ورومانيا، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وفي مقدمتها التجارة والدفاع والأمن، مؤكداً مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية.

وشدد الرئيس التركي على أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين أنقرة وبوخارست بشأن قضايا البحر الأسود، مشيرًا إلى أن تركيا تواصل العمل بدقة وبالتنسيق مع الدول المشاطئة لضمان الأمن في البحر الأسود والحفاظ عليه.

كما أشار أردوغان إلى أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة من أجل أن تنعكس التطورات الإيجابية المتعلقة بإحلال السلام في إيران على مساعي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا أيضًا.

