في اتصال هاتفي بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية

أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في اتصال هاتفي بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية

إسطنبول / الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الجمعة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأفاد أردوغان بأن العلاقات بين تركيا وأوزبكستان تتعمق يوما بعد يوم، مشيرا إلى وضع خريطة طريق جديدة بين البلدين عقب اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عُقد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعرب عن أمله في استمرار زخم العلاقات الثنائية من خلال الاجتماعات المقرر عقدها في زيارته المرتقبة لأوزبكستان.

وذكر أن منظمة الدول التركية عازمة على مواصلة تعزيز مجلس الأسرة التابع لها، وذلك خلال القمة المقرر عقدها بأنقرة في 29 و30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وهنأ الرئيس التركي نظيره ميرضيائيف بمناسبة عيد ميلاده، ودعاه لحضور مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ COP31 المُقرر عقده بأنطاليا في 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.