أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع خلال لقائهما على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية التي تعقد في مدينة تركستان الكازاخية

تركستان / الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والتجارة.

أفادت بذلك دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر بيان، الجمعة، بشأن لقاء أردوغان وميرضيائيف على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية التي تعقد في مدينة تركستان الكازاخية.

كما بحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا وأوزبكستان، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

وأكد الرئيس التركي ثقته بتعزيز البلدين تضامنهما أيضا في المنصات الدولية.

ودعا الرئيس أردوغان نظيره الأوزبكستاني إلى قمة منظمة الدول التركية وإلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب31) اللذين تستضيفهما تركيا.

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تحت مسمى "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان.

وفي قمة باكو عام 2019، أعلنت أوزبكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تحويل اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية.