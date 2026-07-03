خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية..

أردوغان وميلوني يبحثان قضايا ثنائية ودولية وخاصة تعزيز الصناعات الدفاعية خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية..

أنقرة / الأناضول



بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قضايا ثنائية وخاصة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الجمعة بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وميلوني بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية بين تركيا وإيطاليا وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع إيطاليا في كافة المجالات لاسيما في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتسريع وتيرة تعزيز العلاقات.

وأعرب الرئيس أردوغان عن اعتقاده بأن تعزز قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي ستعقد في أنقرة 7 و8 يوليو/ تموز الجاري من الروابط بين الحلفاء.