الرئيس التركي شدد خلال لقائه مع كارني على ضرورة إشراك الحلفاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المبادرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي..

أردوغان ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الرئيس التركي شدد خلال لقائه مع كارني على ضرورة إشراك الحلفاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المبادرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي..

أنقرة / الأناضول



بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، بشأن استقبال الرئيس أردوغان لكارني، على هامش القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووفقا للبيان، أكد الرئيس أردوغان أن تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لتطوير العلاقات التركية الكندية في العديد من المجالات سيعود بالفائدة على الجانبين.

وأوضح أردوغان أن تركيا تؤيد تعزيز الركيزة الأوروبية داخل حلف الناتو، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون بديلا عن "الرابطة عبر الأطلسي".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة إشراك الحلفاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المبادرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

وانطلقت الثلاثاء، القمة 36 للناتو في أنقرة، للمرة الثانية في تاريخ تركيا بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتحظى القمة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.