خلال لقائهما في إسطنبول، وفق بيان الرئاسة التركية..

أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية خلال لقائهما في إسطنبول، وفق بيان الرئاسة التركية..

إسطنبول/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة إسطنبول، الجمعة، وفق بيان دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وفي وقت سابق الجمعة، استقبل الرئيس أردوغان، بمراسم رسمية رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ في إسطنبول، وحضر اللقاء من الجانب التركي عدد من المسؤولين بينهم وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك.

وأكد أردوغان خلال اللقاء على أهمية تعميق التعاون بين تركيا وسنغافورة، بحسب البيان.

وأفاد بأنه سيتم بذل الجهود لتطوير العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وخاصة الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية وعلى الصعيد المالي.

كما أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تبذل جهودا دبلوماسية حثيثة لتحقيق سلام دائم بين إيران والولايات المتحدة، وأنها تولي أهمية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وشدد على أن تركيا ستواصل تقديم كل ما في وسعها من مساهمات لمسار السلام بالتعاون مع الدول الشقيقة.

ومساء الأربعاء، وقَّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.