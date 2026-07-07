في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي خلال استقباله نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالمجمع الرئاسي في أنقرة

أردوغان: واثق من صدور قرار إيجابي بشأن حصول تركيا على "إف 35" في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي خلال استقباله نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالمجمع الرئاسي في أنقرة

أنقرة/ الأناضول

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن ثقته بصدور قرار إيجابي من قمة حلف شمال الأطلسي الحالية بشأن حصول تركيا على مقاتلات "إف 35".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي خلال استقباله نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وقال أردوغان إن "ملف مقاتلات إف 35 ليس جديدا، وقد ناقشناه سابقا مع الولايات المتحدة، وحصلنا على وعد بتسلّم 5 طائرات".

وأضاف: "واثق بأنه سيصدر إن شاء الله قرار إيجابي عن قمة الناتو بشأن مقاتلات إف 35"، مؤكدا أن "الرئيس ترامب يلتزم دائما بوعوده".

وأشار أردوغان إلى أنه سيناقش قضية محركات مقاتلة "قآن" مع الرئيس ترامب خلال قمة القادة، وأعرب عن اعتقاده بأن "ترامب سيزف البشرى التي سبق أن أخبرنا بها".

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن تركيا والولايات المتحدة بصفتهما دولتين مهمتين في حلف "الناتو" ستتخذان موقفا قويا قائما على التضامن خلال قمة أنقرة، مضيفا "واثق من أننا سننجح في ذلك".

وأضاف: "وجودنا في أنقرة مع صديقي العزيز (ترامب) منحنا قوة إضافية، وأود أن أؤكد بشكل خاص مدى أهمية هذه الزيارة".

من جهة ثانية، قال أردوغان: "نعمل جاهدين لصياغة أسس للعلاقات بين إيران والولايات المتحدة ونسخر كل إمكاناتنا لدفع عجلة السلام العالمي".

يتبع////