في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي خلال استقباله نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالمجمع الرئاسي في أنقرة..

أردوغان: واثق من صدور قرار إيجابي بشأن حصول تركيا على "إف 35" في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي خلال استقباله نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالمجمع الرئاسي في أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن ثقته بصدور قرار إيجابي من قمة حلف شمال الأطلسي الحالية بشأن حصول تركيا على مقاتلات "إف 35".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي خلال استقباله نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وقال أردوغان إن "ملف مقاتلات إف 35 ليس جديدا، وقد ناقشناه سابقا مع الولايات المتحدة، وحصلنا على وعد بتسلّم 5 طائرات، كما أن السيد ترامب قدّم لنا وعدا بهذا الخصوص".

وأردف "أعلم بأننا في اجتماعاتنا خلال قمة القادة، سنختبر بشكل إيجابي الوعد الذي تلقيناه سابقا منهم بشأن طائرات إف-35".

وأضاف: "السيد ترامب يفي بوعوده دائما، وأعتقد أن قرارا إيجابيا سيصدر من قمة القادة بشأن طائرات إف-35".

وبشأن محركات مقاتلة قآن التركية، قال أردوغان "سبق أن ناقشت هذا الأمر مع صديقي العزيز، وسنعيد بحث ملف محركات طائرة قآن خلال قمة القادة، وأعتقد أنه سيكرر هنا البشرى التي سبق أن زفّها لنا، وعندها سنشكره عليها".

وأكد أردوغان على أهمية زيارة الرئيس ترامب إلى أنقرة، مضيفا: "انعقاد قمة الناتو في أنقرة اليوم، وتواجد جميع القادة في بلادنا الآن، ولقائهم بصديقي العزيز السيد ترامب غدا، سيمنحنا قوة إضافية، أرحب بهم مجددا".

- المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وردا على سؤال بشأن الخطوات التركية لضمان تحقيق نتيجة إيجابية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال أردوغان "نسعى خلال هذه المرحلة إلى إيجاد أرضية مناسبة للعلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا من أجل الإسهام في دفع عجلة السلام العالمي".

- انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة

وردا على سؤال حول الوضع في غزة والخطوات المشتركة المحتملة لمنع الانتهاكات والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، قال أردوغان "سنبحث أيضا مع صديقي العزيز ملف غزة، ونولي أهمية كبيرة لقمة القادة من أجل إرساء السلام في هذه المنطقة، ونأمل أن تخرج القمة بقرار يصب في هذا الاتجاه، وأعتقد أن ذلك وارد".

- الحرب الروسية الأوكرانية

وردا على سؤال بشأن انتقاداته للنظام العالمي وإمكانية اتخاذ خطوة مشتركة مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، قال أردوغان: "بصفتنا دولتين مهمتين في حلف الناتو، سنعمل على أن تخرج قمة القادة بنتائج قوية تعكس روح التضامن، ونحن على ثقة بأننا سننجح في ذلك".

وعن جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قال أردوغان: "سنبحث هذه التطورات بين روسيا وأوكرانيا مع صديقي العزيز (ترامب)، وسنتخذ الخطوات اللازمة في ضوء ذلك".

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والخزانة والمالية محمد شيمشك، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وعقب اللقاء، توجه الرئيسان أردوغان وترامب إلى عقد قمة ثنائية.