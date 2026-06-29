في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أعرب خلاله الرئيس أردوغان عن أمله في أن تعزز أوروبا دفاعها في إطار حلف الناتو خلال قمة قادة الحلف المرتقبة بأنقرة..

أردوغان: نعمل على استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أعرب خلاله الرئيس أردوغان عن أمله في أن تعزز أوروبا دفاعها في إطار حلف الناتو خلال قمة قادة الحلف المرتقبة بأنقرة..

أنقرة / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق سلام دائم في الحرب الروسية الأوكرانية وتعمل على استئناف المفاوضات بين الطرفين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الرئيس أردوغان وميرتس بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية.

وأكد أردوغان أن تركيا وألمانيا تسعيان إلى تطوير علاقاتهما الثنائية، مشددا على أهمية مواصلة اتخاذ خطوات متبادلة نحو تحقيق هذا الهدف.

وأعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن تعزز أوروبا دفاعها في إطار حلف الناتو خلال قمة قادة الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز القادم، وأن تُبدي إرادة قوية للحفاظ على "الرابط عبر الأطلسي".

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة تسعى جاهدة لتحقيق سلام دائم في الحرب الروسية الأوكرانية وأنها تعمل على استئناف المفاوضات.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.