أردوغان: لدينا تعاون جيد للغاية مع كازاخستان في الصناعات الدفاعية ** الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

أستانا / الأناضول

كازاخستان أصبحت في 2025 الشريك الذي حققنا معه أكبر حجم تجارة على صعيد العالم التركي

قرابة 5500 شركة تركية تدعم الأخوة بين بلدينا من خلال استثمارات بلغت 6 مليارات دولار

أكثر من 750 شركة كازاخية تواصل أنشطتها في تركيا باستثمارات تقارب ملياري دولار

تركيا لديها تعاون جيد للغاية مع كازاخستان في مجال الصناعات الدفاعية

نعمل على إحياء "الممر الأوسط" العابر لبحر قزوين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده لديها تعاون جيد للغاية مع كازاخستان في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في الاجتماع الختامي لمنتدى الأعمال التركي الكازاخي في العاصمة أستانا.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن منتدى الأعمال سيسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وكازاخستان.

وأشاد بالتقدم المحرز في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتطور الذي حققته كازاخستان في المجال الاقتصادي تحت قيادة الرئيس قاسم جومرت توكاييف.

وتابع: "في عام 2025، سجلت كازاخستان نموا لافتا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمئة، واقترب نصيب الفرد من الدخل القومي فيها من 15 ألف دولار".

وأكد أن كازاخستان تملك اليوم أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى بحجم تجارة خارجية بلغ 145 مليار دولار.

وشدد أردوغان على أنه "نتيجة لهذا النمو، أصبحت كازاخستان في عام 2025 الشريك الذي حققنا معه أكبر حجم تجارة على صعيد العالم التركي".

وذكر أن "قرابة 5500 شركة تركية تدعم الأخوة بين بلدينا، وليس الرفاه فقط، من خلال استثمارات بلغت 6 مليارات دولار تمتد من قطاع البناء إلى التمويل ومن السياحة إلى تكنولوجيا المعلومات".

وأوضح أن المقاولين الأتراك تولوا أكثر من 500 مشروع في مختلف أنحاء كازاخستان بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار، وأصبحوا "مصدر فخر لبلدنا بما أنجزوه بنجاح وقدموه لخدمة الشعب الكازاخي".

كما أشار الرئيس التركي إلى أن أكثر من 750 شركة كازاخية تواصل أنشطتها في بلاده باستثمارات تقارب ملياري دولار.

ولفت إلى أن حجم التجارة بين تركيا وكازاخستان اقترب من 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025 بفضل الشراكة القوية القائمة على الثقة المتبادلة.

وأردف: "بالطبع نحن لا نكتفي بذلك، بل نواصل جهودنا بحزم من أجل الوصول بشكل مستدام ومتوازن إلى هدفنا المتمثل في 15 مليار دولار".

وقال أردوغان إنه بحث مع توكاييف أيضا فرص التعاون في مجال الطاقة ضمن نطاق واسع يمتد من تشغيل حقول الهيدروكربون إلى نقلها، وصولا إلى اكتشاف المعادن الحيوية.

وشدد على أن تركيا ضمنت أمن إمداداتها من الطاقة منذ سنوات عبر تنويع مصادرها، وترغب في إيصال كميات أكبر من النفط القادم من كازاخستان إلى الأسواق العالمية عبر أراضيها.

وأكد أن تركيا لديها تعاون جيد للغاية مع كازاخستان في مجال الصناعات الدفاعية يستند إلى تاريخ طويل.

وتابع: "أكدنا اليوم مع أخي العزيز إرادتنا في المضي قدما بهذا التعاون من خلال مشاريع جديدة تشمل الإنتاج المشترك".

وأضاف: "كما نعمل على إحياء الممر الأوسط العابر لبحر قزوين عبر دمج شبكات السكك الحديدية والبنية التحتية للموانئ وأنظمة الجمارك الرقمية".

وقال: "بينما نقرّب بلدينا من بعضهما، يظل هدفنا أيضا تعزيز القدرة التنافسية لمنطقة أوراسيا في الاقتصاد العالمي".

والأربعاء، وصل الرئيس أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع، للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان.