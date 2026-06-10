الرئيس التركي اعتبر الإعلان عن مشاركة نظيره الأمريكي شخصيا في القمة المزمع عقدها في يوليو القادم "خطوة هامة" على صعيد انسجام التحالف وترابطه..

أردوغان: كثفنا استعداداتنا لتصبح قمة أنقرة نقطة مرجعية بتاريخ الناتو الرئيس التركي اعتبر الإعلان عن مشاركة نظيره الأمريكي شخصيا في القمة المزمع عقدها في يوليو القادم "خطوة هامة" على صعيد انسجام التحالف وترابطه..

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده كثفت استعداداتها لتكون قمة أنقرة لزعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوليو/ تموز المقبل، "نقطة مرجعية" في تاريخ الحلف.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في البرلمان التركي.

وأشار أن بلاده بذلت جهودا كبيرة للاستفادة من عام 2026 بأفضل صورة ممكنة، ولا سيما في مجال السياسة الخارجية.

وأوضح أن إسطنبول استضافت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا دوليا تاريخيا في مجال الدبلوماسية البيئية.

وأضاف أن الاستضافة كانت ناجحة لمنتدى "صفر نفايات"، بمشاركة أكثر من 120 وزيرا وأكثر من 200 رئيس بلدية، وما يزيد على 5 آلاف مشارك، من 183 دولة.

وأفاد أن 2026 "سيكون بإذن الله عاما تبلغ فيه مكانة تركيا الدولية وحضورها العالمي ذروتهما".

وأكد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لقمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستُعقد في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.

وأوضح أن الإعلان عن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا في قمة الناتو بأنقرة يمثل "خطوة هامة من حيث انسجام الحلف وترابطه".

ولفت أن الاهتمام بقمة أنقرة لا يقتصر على الحلفاء فحسب، بل يمتد إلى مختلف أنحاء العالم.

وأردف: "ونحن بدورنا كثفنا استعداداتنا لكي تكون قمة أنقرة محطة مرجعية في تاريخ الناتو، وسنستثمر الفترة المتبقية، والتي تبلغ نحو شهر، بأقصى قدر من الفاعلية".

وأضاف أردوغان أن بلاده ستستضيف في أكتوبر/ تشرين الأول المؤتمر الدولي الـ77 للفضاء، ثم القمة الـ13 لقادة منظمة الدول التركية.

وأردف أن تركيا ستستضيف في أنطاليا خلال الفترة بين 9 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31".

وأشار أن المؤتمر سيُسجل بوصفه "أكبر قمة بيئية في التاريخ"، بمشاركة نحو 100 ألف شخص من 197 دولة.