أردوغان: سنواصل تعزيز "الممر الأوسط" لنقل البضائع والطاقة إلى الغرب في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف

أستانة/ الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل بالتعاون مع كازاخستان وشركائها، دعم "الممر الأوسط" العابر لبحر قزوين، ليس فقط لنقل البضائع، وإنما أيضا لنقل الطاقة إلى العالم الغربي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، عقب مشاركتهما في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، الذي عقد في قصر الاستقلال بالعاصمة أستانة.

وقال أردوغان إن أهمية "الممر الأوسط" الممتد بين الشرق والغرب عبر بحر قزوين، والذي يمثل النسخة المعاصرة من طريق الحرير، تتزايد يوما بعد يوم.

جدير بالذكر أن الممر الأوسط يعد من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقا من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.

وأوضح أردوغان أن تركيا وكازاخستان وقعتا خلال الاجتماع عددا كبيرا من الاتفاقيات، وأن المباحثات تناولت مجالات التجارة والنقل والطاقة والصحة والتعدين والثقافة والتعليم والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن البلدين يواصلان تشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية، معربا عن أمله في أن يشهد منتدى الأعمال التركي الكازاخي توقيع تعاونات جديدة بين القطاعين الخاصين.

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا مشاريع من شأنها تطوير التعاون العسكري والصناعات الدفاعية، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي ملف الطاقة، شدد أردوغان على أن كازاخستان تحتل مكانة خاصة ضمن جهود تركيا لتنويع مصادرها من الطاقة.

وقال: "نرغب في إيصال مزيد من النفط القادم من كازاخستان، إحدى أبرز الدول المصدرة للنفط الخام في العالم، إلى الأسواق العالمية عبر بلادنا".

وأكد الرئيس التركي على تصميم بلاده على بناء جسور جديدة تمتد من شرق المتوسط إلى عمق آسيا الوسطى، انطلاقا من شعار "الوحدة في اللغة والفكر والعمل".

وأشار إلى أن تركيا وكازاخستان تعتبران نقل الإرث الثقافي والروحي للعالم التركي إلى الأجيال المقبلة مسؤولية مشتركة.

وفيما يخص الشأن الإقليمي، أشار أردوغان إلى أن مباحثاته مع توكاييف تناولت أيضا قضايا إقليمية ودولية.

ولفت في هذا السياق إلى أنهما سيشاركان غدا الجمعة في القمة غير الرسمية لقادة منظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية، والتي وصفها بالعاصمة الروحية للعالم التركي.

والأربعاء، وصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع، للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان.