قال الرئيس التركي في المؤتمر الصحفي مع نظيره البولندي: البلدان وضعا هدفاً جديداً لحجم التبادل التجاري المشترك يصل إلى 15 مليار دولار

أردوغان: تركيا وبولندا تعملان على تعزيز التعاون داخل الناتو قال الرئيس التركي في المؤتمر الصحفي مع نظيره البولندي: البلدان وضعا هدفاً جديداً لحجم التبادل التجاري المشترك يصل إلى 15 مليار دولار

أنقرة/الأناضول

-ثمة إرادة متبادلة للمضي قدماً في التعاون مع الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المشتركة -قطاع الصناعات الدفاعية يمثل أحد أبرز محاور التعاون بين البلدين

-بولندا من بين الدول الأكثر نشاطاً لشركات المقاولات التركية، وتبلغ قيمة المشاريع التي تنفذها نحو 9 مليارات دولار

-نتطلع لمواصلة بولندا التي تعترف بدولة فلسطين دعمها لحل الدولتين.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده وبولندا تعملان على تعزيز تعاونهما بصفتها حليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتمتعان بمكانة لا غنى عنها في منظومة الأمن والدفاع الأوروبية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وتناول اللقاء بين وفدي البلدين، بحسب الرئيس أردوغان، عدداً من الملفات، من التجارة والاستثمارات والصناعات الدفاعية والطاقة، إلى العلاقات الإنسانية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار أردوغان إلى أن البلدين وضعا هدفاً جديداً لحجم التبادل التجاري المشترك ليصل إلى 15 مليار دولار، بعد تحقيق الهدف السابق البالغ 10 مليارات دولار.

وشدد على وجود إرادة متبادلة للمضي قدماً في التعاون مع الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المشتركة، معرباً في الوقت نفسه عن شكره لبولندا على دعمها مسار انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي.

وأكد أن تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة، في نطاق واسع يمتد من التعليم والثقافة إلى العلوم والسياحة، سيشكل استثماراً مشتركاً في مستقبل الصداقة بين البلدين.

وأشار أردوغان في تصريحاته إلى أن تعزيز الركيزة الأوروبية لحلف الناتو وترسيخ قدراته الردعية، في إطار قمة الحلف المرتقبة في أنقرة، يمثلان أولوية مشتركة بين أنقرة ووارسو.

كما أكد أن قطاع الصناعات الدفاعية يمثل أحد أبرز محاور التعاون بين البلدين، مذكّراً بالشراكات المهمة التي أُبرمت سابقاً في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالطائرات المسيّرة والمشروعات الدفاعية الأخرى.

ووصف بولندا بأنها من بين الدول الأكثر نشاطاً لشركات المقاولات التركية، إذ تبلغ قيمة المشاريع التي تنفذها هناك نحو 9 مليارات دولار، معرباً عن تطلعه لزيادة حجم هذه المشاريع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن قطاع النقل يشكل مجالاً واعداً آخر للتعاون الثنائي، مشيراً إلى أن "مبادرة البحار الثلاثة"، التي تُعد تركيا شريكاً استراتيجياً فيها بدعم بولندي، توفر منصة مهمة في هذا الصدد.

ولفت أردوغان إلى أنهم بحثوا مع الجانب البولندي آخر المستجدات في الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات المرتبطة بإيران.

وقال: "يأتي في مقدمة القضايا التي يجب ألا تُهمَّش أو تُترك في الظل مسار تحقيق السلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط".

وأعرب عن تطلع بلاده إلى مواصلة بولندا — التي تعترف بدولة فلسطين — دعمها لحل الدولتين.