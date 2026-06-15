أردوغان: اتفاق واشنطن وطهران تطور مهم لترسيخ السلام بالمنطقة

إسطنبول/ الأناضول

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمذكرة التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، واعتبرها "تطورا مهما" من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب أردوغان في تدوينة، الاثنين، على منصة "إن سوسيال" التركية، عن أمله في أن يسهم هذا النبأ، الذي طالما انتظره العالم أجمع، في ترسيخ أجواء دائمة من السلام والأمن في المنطقة.

الرئيس أردوغان شدد على ضرورة "تجنب التصريحات الاستفزازية والأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر خلال الفترة الممتدة حتى يوم توقيع الاتفاق"، داعيا إلى توخي الحذر إزاء أي "محاولات تقويض محتملة".

وتقدم الرئيس التركي بالشكر إلى قيادتي الولايات المتحدة وإيران على جهودهما في التوصل إلى هذه النتيجة، مشيدا كذلك بـ"دور الوساطة المتميز" الذي قامت بها باكستان في هذا الإطار.

وعبّر عن تقديره أيضا للدعم الذي قدمته كل من قطر والمملكة العربية السعودية للمبادرات الدبلوماسية في هذا الخصوص.

واختتم الرئيس أردوغان بالتأكيد على مواصلة تركيا دعم كل الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار والتهدئة في المنطقة، والمساهمة في إيجاد حلول دائمة على أساس الدبلوماسية والقانون الدولي.

والأحد، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران، فيما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وبعد أكثر من شهر من الهجمات المتبادلة توصلت واشنطن وطهران إلى هدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية.