- الرئيس التركي ألقى خطابا موسّعا ربط فيه بين السياسة الداخلية والدور الخارجي لحزبه في عدة مناطق وأكد أن ما يجري في غزة إبادة جماعية مستمرة، وتحدث عن مسؤولية عالمية وأخلاقية تجاه المظلومين

أردوغان: إبادة غزة مستمرة ومرتكبوها سيحاسبون حتما - الرئيس التركي ألقى خطابا موسّعا ربط فيه بين السياسة الداخلية والدور الخارجي لحزبه في عدة مناطق وأكد أن ما يجري في غزة إبادة جماعية مستمرة، وتحدث عن مسؤولية عالمية وأخلاقية تجاه المظلومين

أنقرة/ الأناضول

أنقرة / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة "ما زالت مستمرة"، وأكد أن مرتكبيها "سيحاسبون حتماً".

جاء ذلك في كلمته الأحد، خلال اختتام "الاجتماع التشاوري التقييمي 33 لحزب العدالة والتنمية" الحاكم، بولاية صقاريا شمال غربي تركيا.

وذكر أردوغان أن حزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه، يشكل أملا للأمة الإسلامية بأسرها، وليس للشعب التركي وحده.

وقال إن الحزب "لم يعد موجهاً فقط للداخل التركي" بل بات يتحرك في ما وصفها بـ"الجغرافيا القلبية" التي تمتد من غزة ودمشق وحلب إلى مقديشو والخرطوم وبيروت وطرابلس وبنغازي وباكو وسراييفو.

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا "تمد يدها لكل من ينتظرها ولمن يأمل تلقي الدعم منها".

وفي حديثه عن غزة أكد أن بلاده "تقف إلى جانب المظلومين"، قائلاً: "غزة اليوم هي اختبار الإنسانية"، وأردف مشددا: "من يرتكب الإبادة لا يمكن أن يفلت من المحاسبة".

وتطرق أردوغان إلى مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب بجانب آلاف الأطفال في قطاع غزة، قائلا: "قتلوا الطفلة هند رجب عمداً، وهي كانت عالقة داخل سيارة بين جثامين أقاربها تنتظر سيارة إسعاف، وكانت في تلك الأثناء تدعو الله وتقرأ القرآن مع أحد العاملين في القطاع الصحي".

وأردف: "وقتلوا عمداً رضيعاً بينما كانت والدته ترضعه، وقتلوا عمداً أطفالاً أبرياء في الحدائق والمدارس والمستشفيات، واستشهد آلاف الأطفال الرضع الذين لم يتعرفوا بعد على العالم ولم يدركوا بعد ما يجري حولهم".

واستطرد: "لا شك أن هذه الإبادة الجماعية سيُحاسَب مرتكبوها، لا يمكننا إهمال ذلك. وإذا أذن الله، فإن هذا الكادر (أعضاء حزب العدالة والتنمية) هو الذي سيحاسِب على هذه الإبادة الجماعية".

وأضاف: "لم نترك إخوتنا الصوماليين وحدهم في أصعب أوقاتهم، وأوصلنا إلى العالم المأساة المفجعة التي يعانيها إخوتنا في أراكان، ووقفنا إلى جانب الشعب الباكستاني في أيامه العصيبة بعد كارثة الفيضانات. وساندنا إخواننا الفلسطينيين في مواجهة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا "احتضنت الجغرافيات الشقيقة التي أُهملت لسنوات طويلة، وتم تجاهلها" وإبقاؤها خارج نطاق اهتمام بلاده.

وتابع: "مددنا يد العون للمظلومين، وأينما وُجد ظلم أو انتهاك للقانون، وأينما كان هناك احتياج لحضور تركيا... سعينا إلى أن نكون هناك بكل إمكاناتنا".

وأردف مخاطبا كوادر حزبه: "ثقوا بأنكم الأمل الوحيد لغزة، وأنتم أمل دمشق التي تنهض من جديد، وأنتم أمل حلب التي تولد من تحت الرماد، وأنتم أمل مقديشو والخرطوم وبيروت وطرابلس الشام وطرابلس الغرب".

وواصل: "لا تنسوا أن لفكوشا تنظر إليكم، وباكو تنظر إليكم، وسراييفو وسكوبيه وبريزرن (في كوسوفو) وبغداد والبصرة تنظر إليكم".