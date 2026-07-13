تصريحات للرئيس التركي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة..

أردوغان: أنقرة عززت حضورها دوليا باستضافة تاريخية لقمة الناتو تصريحات للرئيس التركي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة..

أنقرة/الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العاصمة أنقرة عززت حضورها على الساحة الدولية إلى مستوى غير مسبوق، عبر استضافتها الناجحة لقمة تاريخية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في تصريحاته عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس أردوغان: "بالمقارنة مع اجتماعات الناتو الأخرى التي شاركت في جزء كبير منها، كانت قمة أنقرة من بين القمم التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي".



ولفت إلى أن قمة قادة الناتو في أنقرة شكلت اجتماعا "تجلّت فيه العراقة والتقاليد الراسخة لدولتنا".

وخلال كلمته تطرق الرئيس أردوغان إلى مجزرة سربرنيتسا التي ارتكبتها قوات صربية في البوسنة والهرسك، قبل نحو 3 عقود.

وشدد الرئيس التركي على أنّ بلاده تقوم بكل ما يقع على عاتقها لمنع تكرار مآسٍ مماثلة لمجزرة سربرنيتسا.

وقال: "سنواصل العمل من أجل بوسنة وهرسك مستقرة ومزدهرة تعيش فيها مختلف المعتقدات والثقافات والهويات العرقية في سلام"

يتبع//