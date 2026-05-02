أذربيجان تعلن اختتام مناورات مشتركة مع القوات الجوية التركية بحسب بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية..

باكو / الأناضول



أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اختتام مناورات "نسر تور-آذ 2026" التي نظمتها القوات الجوية مع نظيرتها التركية.

وأفادت الوزارة في بيان، السبت، أن الطيارين العسكريين من البلدين نفذوا خلال المناورات طلعات جوية مشتركة، وأدوا المهام الموكلة إليهم بمستوى عالٍ من الاحتراف.

وأوضحت أن الطلعات المتبادلة نُفذت بهدف تطوير قدرات الطيران لدى الأفراد في ظروف مختلفة، والتعريف بالمعدات التقنية الجديدة وأنظمة الأسلحة.

والاثنين، انطلقت مناورات "نسر تور-آذ 2026" بهدف تعزيز تبادل الخبرات في تخطيط العمليات الجوية المشتركة بين البلدين، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للأفراد، وتوطيد التنسيق العملياتي.