أذربيجان تتوقع بدء تنفيذ مشروع "TRIPP" أواخر 2026

باكو/ الأناضول

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إن بلاده تتوقع بدء الأعمال الميدانية في مشروع (TRIPP)، الذي يربط البر الأذربيجاني بجمهورية نخجوان ذاتية الحكم، بحلول نهاية عام 2026.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، الثلاثاء، في العاصمة باكو مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس.

وأشار بيراموف إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة بين بلاده وأرمينيا، وإلى رفع القيود عن عبور البضائع المتجهة إلى أرمينيا والقادمة منها عبر الأراضي الأذربيجانية، كما جرى تصدير منتجات نفطية من أذربيجان إلى أرمينيا.

وأكد أن هذه التطورات قد تمهد لخطوات جديدة، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية لمشروع (TRIPP)، بالنسبة إلى المنطقة.

وكان هذا المشروع يسمى سابقا "ممر زنغازور"، ولاحقا أصبح يطلق عليه اسم "مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار".



وأضاف أن أذربيجان تواصل بسرعة تنفيذ البنية التحتية لمشروع الطريق الواقع ضمن أراضيها، لافتاً إلى إحراز تقدم كبير في مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية داخل البلاد.

ويوم 8 أغسطس 2025، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إعلانا مشتركا عقب القمة الثلاثية التي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وفي تلك القمة، قال ترامب، إن بلاده توصلت لاتفاق مع أرمينيا قد يمتد حتى 99 عاما من أجل تطوير ممر زنغازور (يصل بين أذربيجان وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم مرورا بأرمينيا).



وأضاف أن البعض يطلق على هذا الطريق اسم "مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار"، مؤكدا أنه لم يطلب هذه التسمية من أحد.

وجمهورية نخجوان تتمتع بحكم ذاتي ضمن دولة أذربيجان، ويفصلها عن البر الأذربيجاني شريط من الأراضي الأرمينية، يمر عبره "ممر زنغازور" الذي يُعد الرابط البري بين الجانبين.



وفي أعقاب عملية عسكرية أطلقتها أذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، لتحرير أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا في إقليم قره باغ، توصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد معارك استمرت 44 يوما.

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.​