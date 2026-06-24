خلال أعمال المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو..

أذربيجان تتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي خلال أعمال المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو..

باكو/ الأناضول

تسلمت أذربيجان، الأربعاء، رئاسة الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي خلال أعمال مؤتمره العشرين المنعقد في العاصمة باكو.

وتستضيف رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا، أعمال المؤتمر، الذي يعقد بمشاركة رؤساء برلمانات ومسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث يمثل تركيا في المؤتمر رئيس برلمانها نعمان قورتولموش.

وافتُتح المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما قرأت غفاروفا رسالة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الموجهة إلى المشاركين.

وخلال المؤتمر، تسلمت أذربيجان الرئاسة الدورية للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي من إندونيسيا.

وأكدت غفاروفا في كلمتها أن تولي البرلمان الأذربيجاني رئاسة الاتحاد يعكس التزام بلادها بتعزيز التضامن والعلاقات مع العالم الإسلامي.

وأشارت إلى أن تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات المشتركة، يُعد من أولويات السياسة الخارجية لأذربيجان.

وأشادت بالدعم الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء لأذربيجان خلال فترة احتلال أراضيها من قبل أرمينيا وما بعد النزاع.

وأوضحت أن المنظمة والاتحاد البرلماني اعتمدا أكثر من 100 قرار يدين العدوان الأرميني ويدعم سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها.

وفيمتا يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت غفاروفا دعم بلادها لحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

ولفت إلى أن أذربيجان قدمت خلال السنوات الأخيرة مساعدات إنسانية ومالية متكررة للشعب الفلسطيني وستواصل هذا الدعم.

وشددت على أن العالم الإسلامي بحاجة إلى مزيد من الوحدة والتضامن لمواجهة التحديات الراهنة والاستفادة من إمكاناته الكبيرة، داعية إلى التكاتف حول قيم السلام والتسامح والعدالة والعمل المشترك بين الدول الإسلامية.

وقالت إن "التكاتف حول القيم الإسلامية الراسخة مثل السلام والتسامح والانسجام والعدالة أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأكملت: "في عالم يزداد تعقيدا وترابطا، تبرز أهمية تحرك الدول الإسلامية بشكل مشترك ودعم بعضها البعض والعمل من أجل أهداف موحدة".